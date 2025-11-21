私はナツメ。夫のカズキとのあいだには幼稚園に通う娘が2人（年長のハナ、年少のリン）います。ひとりで義実家へ行くようになったカズキでしたが、いつも用事が済むとすぐに帰宅。そのことについて義母から怒りの電話がきました。私はカズキの帰宅を待って、怒りをぶつけることに。言われたことを直接伝えると、カズキは顔色を変えました。私は憤っていましたが、カズキが私ひとりに育児を押し付けたくなかったと説明してくれまし