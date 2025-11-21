きょうは広く晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。 【写真を見る】3連休の土日はお出かけ日和 月曜日は雲が広がり次第にすっきりしない天気に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/21･昼） 正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。けさも冷え込みが強まりましたが、この時間の気温は13.7℃と、日差しが暖かく気温はぐんぐんと上がっています。 きょうは午後も、愛知県や三重県を中心に晴れるでしょう。沿岸部