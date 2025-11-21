山形県米沢市に住む７０代の女性がインスタグラムで知り合った人物からＬＩＮＥに誘導され投資を持ち掛けられ、暗号資産およそ１９００万円をだまし取られる詐欺被害がありました。 【写真を見る】「あなたのことを思っている」インスタグラムからLINEに誘導され…70代女性が暗号資産約1900万円をだまし取られる 警察によりますと今年１月中旬、米沢市に住む７０代の女性がインスタグラムで韓国人男性を名乗る人物と知り合った