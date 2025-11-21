＜CMEグループ・ツアー選手権初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ティショットを左の林に入れた2番、フェアウェイから大きくショートした3番と連続ボギーが先に来た。「どうなっちゃうんだろう…」。勝みなみは少しばかりの焦りがあったが、そんな心配は杞憂だった。後半に5つのバーディを奪って「69」。3アンダー・16位タイで最終戦を滑り出した。【写真】世界1位のティティクルさんと山下さんが“ガ