【webアクション 夫婦のかたちキャンペーン】 開催期間：11月22日～12月5日12時 【拡大画像へ】 双葉社は、11月22日の「いい夫婦の日」に合わせて、webアクションで夫婦が登場する漫画の大量無料公開キャンペーン「webアクション 夫婦のかたちキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間は11月22日から12月5日12時まで。 キャンペーンでは福満しげ