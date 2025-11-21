これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・波浪注意報、田上町に大雨注意報が出ています。 ◆21日(金)これからの天気 雨が降るでしょう。カミナリが鳴り雨脚が強まることもありそうです。 西よりの風が強めに吹くところがある見込みです。 降水確率は、夜にかけて高めとなっています。 ◆21日(金)の予想最高気温 最高気温は、10～17℃の予想です。 昨日と同