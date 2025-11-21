道議会の連合審査会は、１１月２１日も泊原発３号機の再稼働について審議をしていて、午後からは泊村の高橋村長を招き、質疑が行われる予定です。泊村の泊原発３号機の再稼働について審議する道議会の連合審査会が２１日も開かれ、参考人として招かれた北海道電力の担当者が、原発の必要性や安全性について説明をしました。（北海道電力勝海和彦常務）「新規制基準に基づく厳格な安全対策、これは着実に実施して参りますけれど、