11月21日、一等前後賞合わせて10億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」が発売となり、今の売り場が最後となる名駅前チャンスセンターにも行列ができました。過去に高額の当選者が出たことで知られる名鉄百貨店前の「名駅前チャンスセンター」では、開店前からおよそ50人が並び、午前9時のカウントダウンと共に年末ジャンボ宝くじを買い求めていました。先頭に並んだ男性：「運をちょっとでももらおうという気持ちで