九州産交バスは大型電気自動車（EVバス）を空港リムジンバスとして2026年3月にも導入すると発表しました。 【写真を見る】“国内初” 熊本空港リムジンに「フルフラット」大型EVバス導入へ2026年3月にも運行開始 九州産交バスが導入を決めたのは、日野自動車が国内で初めて納車する新型車「日野ブルーリボン Z EV」2台です。 車内は段差がない国内初の「フルフラット」で、乗車定員は65人です。このバスは来年3月にも熊