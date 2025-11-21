Apple Musicは21日、今年の『アーティスト・オブ・ザ・イヤー』にタイラー・ザ・クリエイターを選出したことを発表した。タイラーは、音楽とカルチャーの両面における革新的なアプローチと創作活動を通じて、世界的な影響を与えたことが評価された。【ライブ写真】カニエも登場！トラヴィス・スコット『Circus Maximus Tour』日本公演の模様今年、タイラーは過去最高となる世界再生時間45億分以上を記録し、Apple Musicにおけ