俳優の高橋英樹（81）が20日、自身のブログを更新。彩り豊かなサラダと海藻酢を添えた“健康朝食”を紹介し、ファンの注目を集めている。【写真】「体に良いですね」高橋英樹の野菜たっぷり“健康維持”に欠かせない朝食高橋は「今朝はたっぷりサラダです」と報告し、ゆで卵、トマト、ブロッコリー、きゅうり、レタス、にんじんなどを盛り付けたボリュームたっぷりのサラダを公開した。「彩りも綺麗！」とつづり、自身のショッ