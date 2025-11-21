1等と前後賞を合わせて10億円の「年末ジャンボ宝くじ」が県内でも発売されました。広島市中区の売り場では午前9時の販売開始から宝くじを買い求める客が次々と訪れました。県内では去年7月以降、1億円以上の高額当せんが12本と相次いでいて10億円の当せんに夢が膨らみます。■購入した人「初日に買うということが一番運気がいいのかなって」「（当たったら）とりあえず両親と一緒にどこか旅行に行こうかな」販売は来月23日まで、大