わいせつ容疑の大阪府警元警視「自分の欲望に負けた」起訴内容認める

2025年11月21日 12時5分

パパ活で知り合った少女らにわいせつな行為をしたとされる大阪府警の元警視 21日の初公判で、「自分の欲望に負けた」などと起訴内容を認めた 検察側は「厳しい非難に値する」として拘禁刑2年を求刑した