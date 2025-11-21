女優の川口葵が20日、自身のインスタグラムを更新し、結婚披露宴でエスコートを引き受けてくれた弟、妹との3ショットを公開している。【写真】川口葵、実の弟＆妹と3ショットに「雰囲気から美男美女すぎる」今年7月にK-1元世界王者の武尊との結婚を発表し、10月には豪華な参列者でも話題になった披露宴をやり遂げた川口。この日は、「結婚披露宴のお色直し中座のエスコートは妹と弟にお願いしました」と明かし、投稿している写