自身が運転していた車の中に大麻を所持していたとして、会社役員で28歳の男が逮捕されました。男は、この直前に酒に酔って運転をした上、逆走事故を起こしていました。【映像】連行される容疑者菅谷昂太容疑者（28）は10月、東京・千代田区で自身が運転していた車の中に大麻を所持していた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、菅谷容疑者は、この直前に酒に酔った状態で車を運転していて、200mほど逆走したあと、