大阪府藤井寺市で起きた死亡ひき逃げ事件で、逮捕された男はひき逃げ事件を起こす前に傷害事件に関与し、逃走中だった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。２０日未明、藤井寺市大井の交差点で軽乗用車と乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた柏原市の会社員、草壁勝敏さん（５７）が死亡。現場から逃走した乗用車を運転していた大阪狭山市の建設作業員・山内瞭斗容疑者（２１）がひき逃げなどの疑いで逮捕