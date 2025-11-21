能登半島地震の被災地でも活用された簡易住宅の「インスタントハウス」。この「インスタントハウス」が、本来は廃棄される予定だった食品を使って進化しようとしています。円柱と円錐を重ねたような形が特徴の簡易住宅「インスタントハウス」。早く、低コストで施工でき、能登半島地震の被災地にも、およそ250棟が設置されました。開発したのは、名古屋工業大学の北川啓介教授です。大学の研究室も「インスタントハウス」！記者「