協議に臨む自民党の小野寺税調会長（奥右）と国民民主党の古川税調会長（同左）ら＝21日午前、国会自民党と国民民主党の税制調査会長は21日、所得税が生じる「年収の壁」の引き上げに関し、国会内で会談した。年末の税制改正作業に向けて、協議を継続する方針で合意した。国民民主は年収の壁だけでなく、税制全般で議論したいと呼びかけた。次回は12月初めに協議する。自民の小野寺五典会長と国民民主の古川元久会長らが出席。