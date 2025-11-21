熊本市南区の病院でイルミネーションの点灯が始まり、訪れた人たちが一足早くクリスマス気分を楽しんでいます。 【写真を見る】桜十字病院でイルミネーション150万個のLEDでクリスマスシーズンを華やかに演出熊本市南区 11月20日、きらびやかなイルミネーションに彩られたのは、熊本市南区の桜十字病院です。 患者や近隣住民にクリスマスの雰囲気を楽しんでもらおうと、20年前から毎年実施していま