◆第４２回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２１日、栗東トレセン史上７頭目の連覇を狙うソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は８枠１７番と外枠からの発走になった。ただ、昨年も７枠１３番と外めの枠からの勝利。兼武助手は「ペルシアンも大外でしたしね。外枠がこないレースでもないし、そこまで気にする材料ではありません」と２０１７