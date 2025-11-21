２１日に東京ドームで「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が開催された。オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手が囲み取材で長嶋さんへの思いを明かした。「僕がルーキーのときからキャンプのときも必ず声をかけてもらって、東京ドームに来た際にも温かい言葉であったりとか激励の言葉をたくさん感謝しています。本当に今の野球界にはいないような、本当にスーパースターって言葉が一番似合う選手であり監