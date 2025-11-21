◇第１１回泉州阪堺大会（１１月１６日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場ほか） ◆中学生の部・２回戦和歌山南紀ボーイズ９−４大東畷ボーイズ和歌山南紀が１０月の関西秋季大会出場の難敵を破り、初戦突破した。３回無死満塁の大ピンチで、難しい二ゴロをさばき本塁封殺。さらに、二ゴロ併殺でしのいだように堅守が光った。二塁手の大藤主将は「練習から試合を想定してやっているので、それができた」と満足げ。救援でマ