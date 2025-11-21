【モデルプレス＝2025/11/21】なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が、12月1日発売の「CHEER（チア） Vol.64」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨◆高橋恭平×木村柾哉×中島颯太「CHEER」表紙登場高橋、木村、中島はそれぞれ違うグループに所属しながらも、12月12日に公開される映画「ロマンティック・キラー」にて共演。撮影中には