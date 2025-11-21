人気バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）やクイズ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）、そして7年ぶりとなるドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）など、最近になって手越祐也を地上波のあちこちで見かけるようになった。【写真】TOP20に新旧の楽曲が7作も…「手越祐也」の名が目立つLINEMUSICランキングほか彼は2020年にアイドルグループからフリーランスに転身した後も、ソロ・アーティストとして