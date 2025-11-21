長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、献花を終えた参加者が故人への思いを語った。侍ジャパン・井端弘和監督は「選手として２年間ジャイアンツにお世話になった時に、毎年バッティングの指導をしてもらって、たぶん身ぶり手ぶりで教えてもらった最後の選手かなと思う。１時間ほどでしたけど、すごく濃かったなと、今でも鮮明に覚えてるんで。それを後輩に伝えていけたらいいなと思います」と思い出を