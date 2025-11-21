◇第１１回泉州阪堺大会（１１月１６日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場ほか） ◆中学生の部・２回戦泉州阪堺ボーイズＡ８−１河内長野ボーイズ泉州阪堺Ａの貴志主将がコールド勝ちの打線を引っ張った。１点を追う２回に中前へ同点打、４回には満塁走者一掃の右中間三塁打と、ホスト大会の初戦突破に貢献。初回に遊撃守備で失策があり「エラーで雰囲気を悪くしたので取り返そうと思った」と笑った。先発・中野は３四球を