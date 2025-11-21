西武は２１日、高橋光成投手のポスティングシステムによるＭＬＢへの移籍について、球団から日本野球機構（ＮＰＢ）を通して申請を行い、ＭＬＢ全球団あてに通知されたと発表した。交渉期限は米国東海岸時間２０２５年１１月２１日８時〜２０２６年１月４日１７時（日本時間２０２５年１１月２１日２２時〜２０２６年１月５日７時）まで、と通知された。高橋は１１月５日に球団が今オフのポスティングシステム利用による米大