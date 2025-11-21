◇「第２５回奈良万葉大会」（１５、１６日・橿原市営硬式野球場ほか） ◆小学生の部・決勝大阪泉州ボーイズ１０−９大阪柴島ボーイズ逆転優勝にナインは跳びはねて喜んだ。大阪泉州は夏の全国王者・滋賀大津を破った初戦から勢いそのまま、初の決勝進出で栄冠を手にした。山田主将は「みんなで諦めずに最後まで戦う気持ちだった。優勝できて良かった」と笑った。リベンジを果たした。３回途中から救援した寺尾が、４回を３