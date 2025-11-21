11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！先週の続きで、今回もGANG PARADEのメンバーと行ったディズニーランドの後編をお届けしていきます！もし、まだ先週のものを読んでいない方はぜひ、そちらを先に読んでいただけたら