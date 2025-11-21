◇「第２５回奈良万葉大会」（１５、１６日・橿原市営硬式野球場ほか） ◆中学生の部・決勝大阪柴島ボーイズ８−２枚方ボーイズ１年前の悔しさを晴らした。大阪柴島が昨年大会準Ｖの雪辱を果たし、初優勝。関西秋季大会から２大会連続の頂点に、高間主将は「関西秋季で優勝したけど、より気を引き締めて一日一日練習してきた。すごくうれしい」と笑みを浮かべた。準決勝の延長８回２死満塁で決勝のランニング本塁打を放った