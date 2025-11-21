◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１５、１６日・中島第一球場ほか） ◆中学生の部・決勝芦屋ボーイズ９−１大阪東ボーイズホストチームの意地は見せた。大阪東は自慢の強打で、準決勝までの３試合をすべてコールド勝ち。惜しくも決勝で敗れたが、小松主将は「以前に比べ力はついてきたと思う」と素直に喜んだ。全試合で複数の計１０安打した林は「１番を任されている責任がある。まず塁に出ること」と有言実行。３番・大谷