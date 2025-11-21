山口重幸氏（c）テレビ東京 「令和でも語りたい昭和な人たち」＃13 来春のセンバツ出場校を選出する最重要資料となる秋季高校野球各地区大会が、11月9日の東京を最後に終了した。 東京は2009年以来16年ぶりに帝京が優勝を飾り、来春のセンバツ出場を確実なものにした。 その帝京を今夏の大会で撃破し、久々に東東京決勝まで駒を進めたのが岩倉だ。筆者は、その岩倉を注目して見ていた。 それには訳がある。「岩倉」と聞いて、