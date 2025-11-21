◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都・芝１６００メートル）＝１１月２１日、栗東トレセンマイルＧ１・４勝目を目指すジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は１５番枠に決定。１７番枠とともに過去０勝だが、高野調教師は「騎手に任せます」と普段通りのスタンスを貫いた。この日は坂路をキャンター。最終追い切り後も好ムードを維持している。「出来は富士Ｓとは全然、違う。これだ