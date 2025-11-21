NTTソノリティは、NTTが開発したパーソナライズドサウンドゾーン（PSZ）技術とMagic Focus Voice技術を採用し、耳をふさがないオープンイヤー型の構造で高音質と音漏れ抑制を実現したヘッドホン「nwm ONE（ヌーム ワン」の新色“ファントムグレイ”を11月21日に発売しました。フルオープンな構造のヘッドホンイヤーカップが完全にフルオープンな構造で、装着しても耳をふさがず、耳の上のスピーカーが音を届けるユニークな構造のヘ