卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さんとバレーボール男子日本代表主将の石川祐希の２ショットにネットが騒然となっている。石川さんは２１日までにインスタグラムのストーリーズで「雑誌『Ｎｕｍｂｅｒ』連載ゲストは男子バレーボール石川祐希選手です」とつづり、「ぜひご覧ください」とメッセージ。雰囲気をガラリと変えたモデル風ショットや、ボールを手に和気あいあいとしたオフ写真を掲載した。ネットは「