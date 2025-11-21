大阪・関西万博で、県が配布したワンコインクーポンを使って徳島を訪れた人の消費額は、約3億7500万円と推定されることが分かりました。県は、大阪・関西万博の徳島県ブースを訪れた県外在住の人に、関西から徳島に向かう高速バスやフェリーが片道500円で利用できるクーポンを配布しました。県によりますと、このクーポンを実際に利用した人は約1万3000人で、県はこの数字をもとに観光庁のデー