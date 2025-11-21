FRUITS ZIPPERの月足天音が自身のInstagramを更新し、LE SSERAFIMのメンバーとのショットを公開した。 【写真】LE SSERAFIMの東京ドーム公演にふるっぱー月足＆きゃんちゅー村川が駆けつけ、HKT48時代の先輩・SAKURAと記念写真を ■SAKURAと月足天音＆村川緋杏の“元HKT48”が集結 LE SSERAFIMの初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』が11月18日