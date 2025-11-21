バーミンガムには古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のバーミンガム・シティが、新スタジアムのイメージ図を公表した。バーミンガムは公式サイトにおいて「地域の産業遺産を反映しつつ、最先端の技術を取り入れた新たな都市のランドマークとなるだろう」として、6万2000人収容の新スタジアム構想とビジュアルを公開。現在のホームスタジアムは約3万人となっており、収容人数は2