高市首相の台湾有事を巡る発言に中国が反発を強める中、中国メディアは「日本でパンダが見られなくなる」と報じました。中国・北京市の共産党メディア「北京日報」は19日、専門家の見解として「日中関係の緊張が続けば、中国はパンダの新たな貸し出しを停止し、日本でパンダが見られなくなる」と伝えました。現在、日本国内にいるパンダは東京・上野動物園のシャオシャオとレイレイの2頭のみで、2026年の2月に中国への返還期限を迎