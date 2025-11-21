世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。11月15日（土）の放送では、オランダ・マイデンを特集した。【映像】1672年に造られた当時ヨーロッパで最大の水門アムステルダムの東15キロほどにある歴史ある街、マイデン。街のシンボルとなっているのが、1672年に造られた当時ヨーロッパで最大の水門「フロート・ゼイスライス」だ。大型船が入ってくると、橋を回転させ船を水門の中へ導く。そして海と川の水位を調整し、船を