物価高が強まる状態が改めて浮き彫りになりました。10月の消費者物価指数は、2カ月連続で上昇率が拡大しました。総務省が発表した10月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月と比べて3.0％上昇しました。伸び率が3％台になったのは3カ月ぶりで、生鮮食品を除く食料は7.2％上昇しました。年末年始の食材では、もちが19.9％、いくらが11.9％、こんぶが15.6％となるなど、上げ幅が目立っています。物価高が続く中、