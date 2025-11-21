新潟市の特産品を知ってもらおうと小学生が考案した弁当が販売されました。販売されたのは「601新潟づくし弁当」です。新潟大学附属小学校の6年1組の児童が考案し、くるまふのタレカツや枝豆のチーズケーキなどが盛り込まれています。〈考案した児童〉「特産品がたくさん入ったお弁当を開発して、知らない人にも食べてもらって知ってもらいたいなと思いました」100食販売され多くの人が買い求めていました。