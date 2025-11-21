きょう21日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）では、NON STYLE（石田明、井上裕介）が関西各地の町や村を散策し、地元民からどこにも負けないと豪語する自慢を紹介してもらう企画「NON STYLEの町村ブラブラ〜」の放送100回を記念したスペシャル版を届ける。【番組カット】「昭和な動き」ツッコミ…ミッフィーとの3ショットを披露したノンスタ大阪から飛行機で1時間15分、空港から車