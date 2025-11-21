東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発について花角知事は11月21日夕方、再稼働を容認する考えを表明する見込みです。県民の意思を確認する方法については県議会で自身の信任を問う見通しです。21日朝、登庁した花角知事。焦点となっていた柏崎刈羽原発の再稼働の判断について次のように答えました。〈花角知事〉「それは会見の場でお話しします。判断をしたから」東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発6号機は再稼働のための技術