阪神・淡路大震災の犠牲者を悼み、復興への願いを込めた「第31回神戸ルミナリエ」が2026年1月30日（金）に開幕する。2月8日（日）までの10日間。震災の記憶と教訓を未来へ引き継ぐとともに、神戸のまちの魅力を光で表現する恒例の催しで、今回のテーマは「神戸の鼓動、光の物語」。一部会場は有料エリアで、現在、前売り券を販売している。第30回神戸ルミナリエ今回も東遊園地、旧外国人居留地、メリケンパーク（いずれも神戸