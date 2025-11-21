いよいよ冬本番も近づいてきましたね。“おしゃれは我慢”とよく言われますが、寒さにも我慢せずおしゃれを楽しみたい方におすすめしたいパンツを紹介します。■ユニクロのボアスウェットパンツ商品名の通り、裏地がボアなのでとってもあったかく、ふかふかして着心地抜群です。生地も厚めで、ホワイトでも透ける心配も不要です。ボアのスウェットパンツって厚みが出てしまう分、着膨れしてしまうというイメージでしたがそのイメー