こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。モンテールでおなじみの糖質量を10g以下（※1）にしたスイーツ「糖質を考えた」シリーズが2025年11月1日に新しく生まれ変わりました。ブランド名とパッケージも一新され、糖質が気になる方がより楽しめるよう味わいも改良された注目の新作とのこと！今回はリニューアルされた「6Pスイータス・プチシュークリーム」、「3Pスイータス・プチエクレア」、「スイータス・