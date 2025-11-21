寒くなると、香りを重視してアイテムを選びがちなのは私だけでしょうか？寒さで身が縮こまり、日照時間の短さで気持ちが沈みやすい今の時期。だからこそ、香りの癒やし効果で日ごろから身も心も労わりたい、という気持ちが芽生えています。香りへの欲求は、ハンドクリームも例外ではありません。デイリーケアをより心地よく、より気分を高めていけるように、マツキヨココカラのオリジナルブランド・ARGELAN（アルジェラン）の「