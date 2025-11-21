渡辺満里奈のアルバム『Ring-a-Bell』が、発売30周年を記念したデラックスエディションとして、2026年3月21日にCDおよびアナログレコードでリリースされることが決定した。【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！ナイアガラ・レコード50周年ライブの模様同作は1996年3月21日、大滝詠一さんが主宰するナイアガラ・レコードのサブレーベル「Yoo-Loo」から発表されたミニアルバム。アーティスト活動時以外の裏方名義である“