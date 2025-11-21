筆者の体験談です。関西に暮らしていた頃、11月の連休に友人が訪ねてきてくれました。せっかくの機会に紅葉狩りを計画したのですが──思わぬ事態で予定は大きく狂うことに。 期待を胸に出発 転勤族だった私。暮らす場所が変わっても、折に触れて友人たちが遊びに来てくれるのが楽しみでした。11月の連休も例外ではなく、再会を喜び合いながら「紅葉でも見に行きたい」と友人が言い出したのです。 私の夫は大学時代を京都で過